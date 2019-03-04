Хищения в Укроборонпроме: СМИ показали "откат" Гладковского
Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и бизнес-партнер президента Олег Гладковский лично как минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе.
Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".
По данным журналистов, в конце 2016 – начале 2017 года "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.
При этом 80-процентный аванс разделили между собой вероятные участники схемы.
Как свидетельствует их переписка, 30 тысяч долларов получил Олег Гладковський, 10 тысяч – нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.
Еще 46,6 тысяч – забрали на двоих непосредственные организаторы поставки Игорь Гладковський (сын экс-заместителя секретаря СНБО) и его бизнес-партнер Виталий Жуков.
На тот момент Букин возглавлял "Укрспецэкспорт", который занимался закупкой деталей. Чиновник якобы лично заказывал товар у Гладковского-младшего и его партнеров.
Журналисты утверждают, что чистая прибыль от той сделки достигала 300 тысяч долларов.
В расследовании также говорится, что Гладковскому-старшему отчисляли долю не только из упомянутой закупки.
Журналисты анонсировали еще одну часть расследования, которое касается хищения оборонной сферы и роли в ней правоохранительных органов.
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Напомним:
25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий.
Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ.
В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
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