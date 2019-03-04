Хищения в Укроборонпроме: СМИ показали "откат" Гладковского

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и бизнес-партнер президента Олег Гладковский лично как минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".

По данным журналистов, в конце 2016 – начале 2017 года "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

При этом 80-процентный аванс разделили между собой вероятные участники схемы.

Как свидетельствует их переписка, 30 тысяч долларов получил Олег Гладковський, 10 тысяч – нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Еще 46,6 тысяч – забрали на двоих непосредственные организаторы поставки Игорь Гладковський (сын экс-заместителя секретаря СНБО) и его бизнес-партнер Виталий Жуков.

На тот момент Букин возглавлял "Укрспецэкспорт", который занимался закупкой деталей. Чиновник якобы лично заказывал товар у Гладковского-младшего и его партнеров.