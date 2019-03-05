"Откат" Гладковського: Укроборонпром говорит, что завышения не было, цена "оптимальная"

ГК "Укроборонпром" называет манипулятивной информацию об "откате" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского с хищений в оборонном комплексе и говорит, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна в ответ на расследование"Bihus.info".

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной", - говорится в сообщении.

В концерне рассказали, что по договору с иностранным заказчиком, в двух самолетах должны были установить по три новых высотомера, изготовленных не позднее 2015 года. Но у украинских авиапредприятий их якобы не нашли.

"Единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис". Их проверили специалисты ГП "410 завод ГА" и представители заказчика. Других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Концерн отказался комментировать вопрос доставки приборов, поскольку "предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике".

Но при этом "Укроборонпром" назвал "категорически некорректным" утверждение журналистов о стоимости товаров "без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

"Об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя – РФ, которая является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену", - пояснили в пресс-службе пятикратный рост цены на высотомеры.

В концерне также добавили, что их прибыль по этой поставке была "не меньше рентабельности всего контракта", а сам контракт имел общую стоимость около $6 миллионов и дал работу "нескольким тысячам работников авиастроительной отрасли Украины".

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Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий.

Гладковский-младший заявил, что подаст в судна журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.

Президент Петр Порошенкопотребовал от правоохранительных органов провести срочную проверку информации, изложенной в расследовании СМИ.

В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранилдиректоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.

В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшими в расследовании журналистов.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получаетконтрабандой из Российской Федерации.

4 марта Порошенко уволилГладковского из СНБО.

В тот же день "Bihus.info" сообщило, что экс-заместитель секретаря СНБО и бизнес-партнер президента Олег Гладковский лично как минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе. Речь шала о 30 тысячах долларов.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.