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У Гройсмана объяснили, почему не дали деньги на аудит "Укроборонпрома"

Пятница, 14 июня 2019, 15:55
 

Решение о финансировании аудита "Укроборонпрома" отменено из-за формальностей, его ожидают все же принять на ближайшем заседании правительства.

Об этом сообщил ЭП пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Принятое решение о предоставлении поддержки на проведение аудита было поручено доработать, в то же время во время доработки необходимым стало уточнение объемов такой поддержки, соответственно решение было отменено, и ожидается принятие соответствующего решения на ближайшем заседании правительства", - сообщил он.

В то же время, назначенный 12 июня членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в Twitter выразил надежду, что решение будет принято уже на следующей неделе и аудит начнется "очень скоро".

Напомним:

В мае Гройсман дал "Укроборонпрому" 10 дней на проведение финансового аудита.

22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривень на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

В начале июня Кабинет Министров Украины принял решение отменить собственное распоряжение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 32 миллионов гривень.

Над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль. У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 закончились полномочия.

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Экономическая правда

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Укроборонпром Гройсман Кабмин

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Экономическая правда
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