Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,92 - 26,95 гривни;
Евро - 30,35 - 30,38 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,79 - 27,13 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,85 - 26,89 гривни, евро - 30,02 - 30,18 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 5 июня на уровне 27,20 гривни.
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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