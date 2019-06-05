Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,92 - 26,95 гривни;

Евро - 30,35 - 30,38 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,79 - 27,13 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,85 - 26,89 гривни, евро - 30,02 - 30,18 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 5 июня на уровне 27,20 гривни.

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Экономическая правда