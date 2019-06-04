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Обвал гривни: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

Вторник, 4 июня 2019, 11:45
 

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро - 30,66 - 30,68 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,18 гривни. Евро покупают по 29,96 гривни, продают по 30,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,03 гривни, евро - 30,14 - 30,27 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,95 гривни.

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

Экономическая правда

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