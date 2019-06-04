Гривня на межбанке немного оправилась после падения
Вторник, 4 июня 2019, 17:25
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,11 - 27,15 гривни;
Евро - 30,50 - 30,54 гривни.
Напоминаем:
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,95 гривни.
Экономическая правда
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