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Гривня на межбанке немного оправилась после падения

Вторник, 4 июня 2019, 17:25
 

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,11 - 27,15 гривни;

Евро - 30,50 - 30,54 гривни.

Напоминаем:

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,95 гривни.

Экономическая правда

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