Гривня обвалилась ниже 27 за доллар
Среда, 5 июня 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 5 июня на уровне 27,20 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,59 гривни (на 4 июня - 30,14 гривни).
Напоминаем:
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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