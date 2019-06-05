Гривня обвалилась ниже 27 за доллар

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек, установив его на 5 июня на уровне 27,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,59 гривни (на 4 июня - 30,14 гривни).

Напоминаем:

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,23 гривни за доллар.

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар.

Экономическая правда