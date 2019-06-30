Новости выходных: дело SkyUp, новые правила ввоза посылок и паром в Италию

О деле SkyUp. Иск к авиакомпании SkyUp Airlines в Барышевский районный суд, который решил приостановить лицензию на перевозку пассажиров, связан с народным депутатом из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Об отстранении Рожковой. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приветствует решение Барышевского суда о запрете первой замглавы Национального банка Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять свои обязанности.

О строительстве "Северного потока-2". Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании.

О новых правилах ввоза посылок. С 1 июля 2019 года вступают в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа.

О пароме в Италию. Во время визита украинской правительственной делегации в Италию обсуждался вопрос запуска парома из Черноморска в итальянский горд Бари.