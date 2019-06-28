Дело SkyUp и Барышевского суда: СМИ нашли связь с Коломойским

Иск к авиакомпании SkyUp Airlines в Барышевский районный суд, который решил приостановить лицензию на перевозку пассажиров, связан с народным депутатом из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты выяснили, что в день, когда жительница Барышевки Оксана Пасенко написала заявление в полицию о том, что не подавала иска к SkyUp, от ее имени поступило заявление на имя народного депутата, в котором она "просит" посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.

Этим народным депутатом оказался Александр Дубинин, являющийся менеджером группы "Приват", подконтрольной олигарху Коломойскому.

В то же время, сама Пасенко заявляет, что заявление в суд она не писала.

Несмотря на это, в обращении на имя депутата речь идет о том, что хоть Барышевский суд и принял положительное решение, Пасенко якобы все равно недовольна тем, что самолеты продолжают летать.

Отмечается, что в приемной Дубинина быстро отреагировать на данное заявление и уже на следующий день, 19 июня, переслали его в качестве депутатского обращения в Министерство инфраструктуры.

В документе, подписанном народным депутатом, подчеркивалось грубое нарушение украинского законодательства в части невыполнения законного судебного решения.

Дубинин объяснил журналистам, что он якобы не вникал в суть документа. Увидев факт нарушения закона, он передал его профильным ведомствам.

На вопрос журналиста, в каких Дубинин отношениях с Коломойским, парламентарий ответил: "В каких отношениях? Я — народный депутат, а он — бизнесмен. Дальше что?".

Кроме того, по словам нардепа, последний раз он разговаривал с Коломойским еще летом 2018 года.

Коломойский в комментарии "Схемам" заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".

По его мнению, решение Барышевского суда касательно приостановки лицензии лоукостера SkyUp никак бы не повлияло на работу крупнейшего авиаперевозчика страны "МАУ", принадлежащего олигарху.

Александр Дубинин избирался в Верховную Раду по округу в Днепропетровской области в статусе председателя правления "Днепроазота"- завода с орбиты Коломойского.

Сейчас Дубинин - член президиума партии "Укроп", которую также связывают с Коломойским.

Напоминаем:

25 мая суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

В самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

25 июня SkyUp обвинил суд в затягивании с решением о лицензии перевозчика. Также в компании отметили, что на заседание в апелляционном суде Киева пришел адвокат истицы по делу против SkyUp, которая на самом деле не писала иск и не пользовалась услугами авиаперевозчика.

При этом по данным собеседников ЭП в правительстве истинные причины такого странного судебного решения могут быть скрыты в конфликте владельцев Sky Up с другой украинской авиакомпанией - YanAir.

По словам источника, решение суда может быть своеобразным ответом на остановку Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта YanAir.

"Все это отголоски конфликта владельцев этих компаний (Sky Up и YanAir - ЭП)", - заверил собеседник.