Дело SkyUp и Барышевского суда: СМИ нашли связь с Коломойским
Иск к авиакомпании SkyUp Airlines в Барышевский районный суд, который решил приостановить лицензию на перевозку пассажиров, связан с народным депутатом из окружения олигарха Игоря Коломойского.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".
Журналисты выяснили, что в день, когда жительница Барышевки Оксана Пасенко написала заявление в полицию о том, что не подавала иска к SkyUp, от ее имени поступило заявление на имя народного депутата, в котором она "просит" посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.
Этим народным депутатом оказался Александр Дубинин, являющийся менеджером группы "Приват", подконтрольной олигарху Коломойскому.
В то же время, сама Пасенко заявляет, что заявление в суд она не писала.
Несмотря на это, в обращении на имя депутата речь идет о том, что хоть Барышевский суд и принял положительное решение, Пасенко якобы все равно недовольна тем, что самолеты продолжают летать.
Отмечается, что в приемной Дубинина быстро отреагировать на данное заявление и уже на следующий день, 19 июня, переслали его в качестве депутатского обращения в Министерство инфраструктуры.
В документе, подписанном народным депутатом, подчеркивалось грубое нарушение украинского законодательства в части невыполнения законного судебного решения.
Дубинин объяснил журналистам, что он якобы не вникал в суть документа. Увидев факт нарушения закона, он передал его профильным ведомствам.
На вопрос журналиста, в каких Дубинин отношениях с Коломойским, парламентарий ответил: "В каких отношениях? Я — народный депутат, а он — бизнесмен. Дальше что?".
Кроме того, по словам нардепа, последний раз он разговаривал с Коломойским еще летом 2018 года.
Коломойский в комментарии "Схемам" заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".
По его мнению, решение Барышевского суда касательно приостановки лицензии лоукостера SkyUp никак бы не повлияло на работу крупнейшего авиаперевозчика страны "МАУ", принадлежащего олигарху.
Александр Дубинин избирался в Верховную Раду по округу в Днепропетровской области в статусе председателя правления "Днепроазота"- завода с орбиты Коломойского.
Сейчас Дубинин - член президиума партии "Укроп", которую также связывают с Коломойским.
Напоминаем:
25 мая суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.
В самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.
25 июня SkyUp обвинил суд в затягивании с решением о лицензии перевозчика. Также в компании отметили, что на заседание в апелляционном суде Киева пришел адвокат истицы по делу против SkyUp, которая на самом деле не писала иск и не пользовалась услугами авиаперевозчика.
При этом по данным собеседников ЭП в правительстве истинные причины такого странного судебного решения могут быть скрыты в конфликте владельцев Sky Up с другой украинской авиакомпанией - YanAir.
По словам источника, решение суда может быть своеобразным ответом на остановку Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта YanAir.
"Все это отголоски конфликта владельцев этих компаний (Sky Up и YanAir - ЭП)", - заверил собеседник.
Детальнее читайте в материале: Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up
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