Коломойский приветствует решение суда об отстранении Рожковой

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приветствует решение Барышевского суда о запрете первой замглавы Национального банка Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять свои обязанности.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") - "Тайна Барышевского суда".

В ответ на вопрос о возможной его выгоде от этого решения, ведь Коломойский публично выступал за увольнение Рожковой, олигарх заявил: "Я и сейчас выступаю за ее отстранение. Я прямо подаю свои исковые требования и прямо о них говорю, а это: какие-то люди подают в Барышевский суд... я не знаю, кто это. Если отстранили, значит, я это приветствую".

И добавил: "Такое решение, какое бы суд не вынес, я буду приветствовать, если это касается Рожковой... Пока Карфаген не будет разрушен".

В расследовании говорится о неординарности решений провинциального суда, когда в одном случае он посягает на присущую ему юрисдикцию, а в другом - требует того, чего выполнить невозможно.

Напомним:

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.

Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.

НБУ обжаловал это решение.

Экономическая правда