Предприятия задолжали работникам 2,7 миллиарда, больше всего – на Львовщине

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае 2019 года увеличилась на 3,9% и к 1 июня составила 2,718 миллиарда гривень.

Об этом сообщила Государственная служба статистики 27 июня.

По ее данным, в мае сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий возросла на 8,8% и к 1 июня достигла 1,541 млрд грн.

При этом сокращение задолженности по зарплате в мае зафиксировано в таких областях: Черновицкой (на 76,6%), Одесской (на 14,1%), Винницкой (на 9,6%), Хмельницкой (на 6,6%), Черниговской (на 6,2%), Сумской (на 3,1%), Полтавской (на 2,9%), Луганской (на 2,2%), а также в Киеве (на 2,6%).

В то же время рост задолженности по выплате зарплаты в минувшем месяце наблюдался во Львовской (в 2,1 раза), Волынской (на 33,5%), Херсонской (на 31,6%), Днепропетровской (на 7,8%), Запорожской (на 4,1%), Киевской (на 3,4%), Тернопольской (на 2,9%), Донецкой (на 2,6%), Черкасской (на 2,4%) и Ивано-Франковской (на 2%) областях.

В отраслевом разрезе задолженность по выплате зарплат в мае сократилась в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,1% (до 119,677 млн грн), строительстве – на 5,8% (до 66,031 млн грн), сельском хозяйстве – на 5,7% (до 20,594 млн грн), финансовой и страховой деятельности – на 5,3% (до 17,357 млн грн).

В то же время возросла задолженность в сфере временного размещения и организации питания – на 64,7% (до 0,601 млн грн), госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 24,4% (до 4,712 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 17,3% (до 10,079 млн грн), здравоохранении – на 16% (до 15,801 млн грн), образовании – на 15,7% (до 8,802 млн грн), сфере информации и телекоммуникаций – на 12,7% (до 6,672млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 5,7% (до 1,958 млн грн), промышленности – на 5% (до 2,158 млрд грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, курьерской деятельности – на 4,2% (до 185,025 млн грн).

Напомним:

По состоянию на 18 июня шахтеры "Львовугля" еще не получили заработанные за февраль-апрель деньги. Однако у Зеленского пообещали выплатить долги в ближайшее время.

Государственные исполнители Министерства юстиции в 2018 году вернули работникам более 460 млн грн долгов по зарплатам.

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Экономическая правда