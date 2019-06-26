Все разделы
Укр / Рус

В Приватбанке назвали, какую долю от операционных расходов съедают судебные процессы

Среда, 26 июня 2019, 20:35

Судебные процессы, которые Приватбанк ведет по всему миру, обходятся ему в около 10% от операционных расходов.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Всего два года назад ПриватБанк был самым убыточным в системе, а сегодня ПриватБанк - самый прибыльный украинский банк, который заработал в прошлом году 12,67 млрд грн прибыли и 90% от этой суммы перечислил государству в качестве дивидендов. Одна из наших стратегических задач - вернуть банку и украинскому народу 156 млрд грн, которые государство вложило в спасение банка", - цитируется в сообщении председатель правления банка Петр Крумханзл.

"Для этого банк ведет судебные процессы по всему миру, стоимость которых составляет около 10% от операционных расходов банка. Это наши инвестиции, которые позволят компенсировать миллиарды долларов средств, выведенных из банка в его национализации", - отметил он.

Напомним:

Журналисты подсчитали, что судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн.

Напомним, на фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

Рекомендуем почитать:

Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов

Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?

Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Приватбанк выиграл суд у Марганецкого ГОК Коломойского 26 июня 2019, 19:54
Приватбанк перечислил в бюджет почти 12 миллиардов дивидендов 26 июня 2019, 16:17
Суды с Коломойским обошлись государству в 600 миллионов 26 июня 2019, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!