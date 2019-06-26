В Приватбанке назвали, какую долю от операционных расходов съедают судебные процессы

Судебные процессы, которые Приватбанк ведет по всему миру, обходятся ему в около 10% от операционных расходов.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Всего два года назад ПриватБанк был самым убыточным в системе, а сегодня ПриватБанк - самый прибыльный украинский банк, который заработал в прошлом году 12,67 млрд грн прибыли и 90% от этой суммы перечислил государству в качестве дивидендов. Одна из наших стратегических задач - вернуть банку и украинскому народу 156 млрд грн, которые государство вложило в спасение банка", - цитируется в сообщении председатель правления банка Петр Крумханзл.

"Для этого банк ведет судебные процессы по всему миру, стоимость которых составляет около 10% от операционных расходов банка. Это наши инвестиции, которые позволят компенсировать миллиарды долларов средств, выведенных из банка в его национализации", - отметил он.

Напомним:

Журналисты подсчитали, что судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн.

Напомним, на фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

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