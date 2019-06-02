Новости выходных: "нефтяные" санкции, серьезные вопросы от МВФ и автобусный лоукостер

О "нефтяных" санкциях России. Веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.

О домашних электростанциях. Облэнерго начали отказывать владельцам домашних СЭС в подключении, мотивируя отказ тем, что их электростанции частично установлены на земле, а не на капитальных сооружениях, как предусмотрено законом 8449-Д.

О поставках дизтоплива. Министерство экономического развития РФ выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня.

О сотрудничестве с МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Международный валютный фонд готов продолжать сотрудничество с Украиной.

О выходе европейского автобусного лоукостера. Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, планирует выйти на украинский рынок.

О коррупции в УЗ. Начальник отдела и замруководителя одного из филиалов "Укрзализныци" задержаны за вымогательство и получение взятки.