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Двух чиновников Укрзализныци задержали за взяточничество

Суббота, 1 июня 2019, 17:40

Начальник отдела и замруководителя одного из филиалов "Укрзализныци" задержаны за вымогательство и получение взятки. 

Об этом 1 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Чиновники требовали 270 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры, за указанную сумму злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества. Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

 

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Укрзализныця компании

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