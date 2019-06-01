Двух чиновников Укрзализныци задержали за взяточничество
Суббота, 1 июня 2019, 17:40
Начальник отдела и замруководителя одного из филиалов "Укрзализныци" задержаны за вымогательство и получение взятки.
Об этом 1 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Чиновники требовали 270 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры, за указанную сумму злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества. Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Украинская правда
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