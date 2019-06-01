Двух чиновников Укрзализныци задержали за взяточничество

Начальник отдела и замруководителя одного из филиалов "Укрзализныци" задержаны за вымогательство и получение взятки.

Об этом 1 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Чиновники требовали 270 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры, за указанную сумму злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества. Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.