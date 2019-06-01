Облэнерго уже начали отказывать в подключении домашних солнечных электростанций
Облэнерго начали отказывать владельцам домашних СЭС в подключении, мотивируя отказ тем, что их электростанции частично установлены на земле, а не на капитальных сооружениях, как предусмотрено законом 8449-Д.
Об этом сообщается в Facebook-группе "Союз активных потребителей и прозьюмерив".
"А теперь давайте все дружно поблагодарим политиков за то, что они приняли поправку, которая дает возможность местным сетевым монополистам ссылаться на их правку", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанной правкой облэнерго позволили определять, какая электростанция соответствует закону, а какая нет.
Ранее Союз активных потребителей и просьюмеров совместно с Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики разработали технический законопроект, который позволит решить проблемы малых домашних солнечных электростанций, которые возникли после принятия закона 8449-д.
Напомним:
25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.
Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).
В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.
Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.
По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".
20 мая Порошенко подписал закон, который обрежет прибыль владельцам домашних СЭС.
Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"
О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".
Экономическая правда
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