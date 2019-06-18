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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Вторник, 18 июня 2019, 11:49

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,36 - 26,38 гривни;

Евро - 29,50 - 29,53 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,25 - 26,52 гривни. Евро покупают по 29,45 гривни, продают по 29,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,35 - 26,38 гривни, евро - 29,62 - 29,69 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару без изменений, установив его на 18 июня на уровне 26,42 гривни.

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда

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