Гривня на межбанке удерживается на месте
Пятница, 14 июня 2019, 17:33
14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,42 - 26,46 гривни;
Евро - 29,69 - 29,74 гривни.
Напоминаем:
14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 14 июня на уровне 26,42 гривни.
Экономическая правда
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