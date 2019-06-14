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Гривня на межбанке удерживается на месте

Пятница, 14 июня 2019, 17:33

 

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,42 - 26,46 гривни;

Евро - 29,69 - 29,74 гривни.

Напоминаем:

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 14 июня на уровне 26,42 гривни.

Экономическая правда

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