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Курс валют: гривня укрепилась к евро

Вторник, 18 июня 2019, 08:51

 

Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару без изменений, установив его на 18 июня на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,76 гривни (на 14 июня - 29,82 гривни).

Напоминаем:

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда

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