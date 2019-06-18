Курс валют: гривня укрепилась к евро

Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару без изменений, установив его на 18 июня на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,76 гривни (на 14 июня - 29,82 гривни).

Напоминаем:

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда