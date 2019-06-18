Курс валют: гривня укрепилась к евро
Вторник, 18 июня 2019, 08:51
Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару без изменений, установив его на 18 июня на уровне 26,42 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,76 гривни (на 14 июня - 29,82 гривни).
Напоминаем:
14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.
14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
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