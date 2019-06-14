Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,40 - 26,43 гривни;

Евро - 29,80 - 29,83 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28 - 26,55 гривни. Евро покупают по 29,56 гривни, продают по 30,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,31 - 26,39 гривни, евро - 29,68 - 29,80 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 14 июня на уровне 26,42 гривни.

13 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.

13 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43 - 26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда