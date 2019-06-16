В обход "Газпрома": Украина готова помочь Молдове покупать газ в ЕС

"Укртрансгаз" направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от переговоров с "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок молдавским потребителям", - заявили в компании.

В пресс-службе напомнили, что уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в газе без участия "Газпрома". Благодаря возможностям ГТС, Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС.

"Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям зимой 2019-2020 годах.

Официальное предложение было направлено молдавской стороне весной этого года.

Напомним:

В апреле Украина начала закачку газа к следующей зиме.

Запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на 10 июля 2019 года составляют 12,050 миллиардов кубометров - этот объем на 20% (на 1,967 миллиардов кубометров) превышает показатель предыдущего года.

В начале июня Укртрансгаз предупреждал о преддефолтной ситуации на рынке газа.

Экономическая правда