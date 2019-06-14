Кабмин отменил решение о выделении 32 миллионов на аудит "Укроборонпрома"

В начале июня Кабинет Министров Украины принял решение отменить собственное распоряжение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 32 миллионов гривень.

Об этом стало известно из протокола правительственного заседания от 5 июня, который обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривень на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Тогда же правительство приняло распоряжение "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", поручив Минэкономразвития вместе с Минфином, Минюстом и "Укроборонпромом" доработать такое распоряжение и оформить его в трехдневный срок.

Впрочем, источники в правительстве сообщили, что документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.

"Решение отменить выделение средств на аудит "Укроборонпрома" фактически означает, что в правительстве не заинтересованы в независимой проверке финансовой деятельности концерна "Укроборонпром", - считает Глеб Каневский.

Эксперт напомнил, что согласно плану реформы ОПК того же правительства международный аудит концерна должен был быть организован еще в апреле этого года.

В мае Гройсман дал "Укроборонпрому" 10 дней на проведение финансового аудита.

Напомним:

Над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль. У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 закончились полномочия.

В марте этого года после резонансного расследования о схемах окружения Гладковского в "Укроборонпроме", тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о реформировании оборонно-промышленного комплекса, который, в частности, предусматривал привлечение представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

6 июня правоохранители сообщили о подозрении трем лицам в уголовном производстве относительно возможных хищений в "Укроборонпроме", начатом по материалам журналистского расследования "Бігус Інфо".

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Экономическая правда