В САП рассказали, сколько было расследований по "Укроборонпрому"

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".



Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ прокуроров председателю парламентского подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Игорю Луценко.



В 10 уголовных производствах о подозрении одной лице не сообщалось.



В 2018 году в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в ходе поставки на Львовский бронетанковый завод двигателей для бронетехники Вооруженных Сил Украины, причинившее ущерб на сумму свыше 14 млн гривен. Обвиняемыми в данном производстве является 5 человек, среди которых директор Львовского бронетанкового завода и его заместитель, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ и другие должностные лица.



Также пока САП осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты государственных средств на сумму 55500000 гривен в пользу иностранного юридического лица, в котором сообщено о подозрении 5 должностным лицам государственного предприятия "Спецтехноэкспорт".

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Напоминаем:

6 июня правоохранители сообщили о подозрении трем лицам в уголовном производстве относительно возможных хищений в "Укроборонпроме", начатом по материалам журналистского расследования "Бігус Інфо".

Руководство Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований на совместном брифинге заявили о бездеятельности Национального антикоррупционного бюро в расследовании дела о хищениях в "Укроборонпроме".



Напротив, Национальное антикоррупционное бюро считает, что обвинения Генпрокуратуры в адрес экс-детектива НАБУ в том, что он якобы скрыл особо тяжкое преступление, не выдерживают никакой критики.

Экономическая правда