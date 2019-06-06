Хищения в "Укроборонпроме": трем лицам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам в уголовном производстве относительно возможных хищений в "Укроборонпроме", начатом по материалам журналистского расследования "Бігус Інфо".

Об этом объявили на брифинге первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, генпрокурор Юрий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий, сообщается на сайте ГБР.

Подозреваемые - два бывших руководителя ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детектив НАБУ.

Два бывших руководителя ГП "Харьковский бронетанковый завод" по результатам досудебного расследования подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Растрата имущества).

Детектива НАБУ, который в 2016 году расследовал деятельность вышеупомянутых должностных лиц завода подозревают в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Также во время досудебного расследования установлено, что в 2016 году в НАБУ поступили материалы плановой ревизии деятельности ГП "Харьковский бронетанковый завод" за период 2012 - 2016 годы. В этих материалах установлено, что 11 из 49 прицелов фактически поставлены не были. Стоит отметить, что каждая такая "закупка" стоила бюджету Украины более 1 млн грн.

"Есть обращение детектива НАБУ провести экспертизу. Есть ответ эксперта, который просит детектива НАБУ предоставить первичную документацию. Нами установлено, что она к тому времени уже была в детектива НАБУ. Однако, по непонятным пока причинам, вместо того, чтобы предоставить документы, детектив отозвал экспертизу", - сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Далее будем работать, чтобы выяснить: это была его самостоятельная инициатива или он выполнял указания руководства", - добавил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Впоследствии вышеупомянутая экспертиза была проведена по ходатайству следователей ГБР. Это стало основанием для сообщения о подозрении двум бывшим руководителям ГП "Харьковский бронетанковый завод".

Кроме того, результаты экспертизы свидетельствуют о нанесенных государству убытках в сумме около 9 млн 700 тыс. грн. по результатам неправомерных действий должностных лиц ГП "Харьковский бронетанковый завод".

Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения действующего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

Олег Гладковский вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Кабмин выделил 32 миллиона на аудит "Укроборонпрома".

Ранее САП обвинила НАБУ в саботаже дел относительно хищений в оборонке.

Экономическая правда