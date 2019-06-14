SkyUp начнет летать из Киева во Львов - билеты от 17 евро

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет летать из Киева во Львов, первый рейс запланирован на 28 октября.

Об этом сообщается на сайте lowcost.ua.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам (утром) и пятницам (вечером).

Авиабилеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании по цене от 496 гривен (17 евро) за перелет в одну сторону.

"Это уже третий внутриукраинский направление авиакомпании - со 2 июня SkyUp Airlines летает из Киева и Харькова в Одессу! Отметим, что кроме SkyUp Airlines из украинской столицы во Львов летают также МАУ и Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Расписание рейса Киев - Львов - Киев

Тарифы SkyUp Airlines. На рейсах из Киева во Львов доступны три тарифа: Basic, Standart и Flex. Базовый тариф Basic предусматривает возможность перевозки в самолете только ручной клади весом до 7 кг. Билеты по тарифу Basic не подлежит обмену и возврату. Тариф Standard кроме ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом. Самый дорогой тариф Flex ко всему вышеперечисленному позволит отменять бронь.

Забронировать билеты можно на сайтах skyup.aero и kiwi.com.

SkyUp Airlines - молодая украинская авиакомпания, основанная в 2017 году. Полетную программу компания начала осуществлять в мае 2018 года. По состоянию на начало 2019 года флот авиакомпании насчитывал пять воздушных судов - четыре самолета типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест, а несколько дней назад авиакомпания получила свой шестой самолет Boeing 737-700.

Заметим, что с 31 марта рейсы SkyUp из Киева выполняются из Терминала F Международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, что на этой неделе Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии SkyUp Airlines, но авиакомпания продолжает выполнять рейсы, поскольку право выдавать, приостанавливать или забирать лицензию на выполнение авиарейсов имеет исключительно Госавиаслужба.

Напомним:

Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение суда об отзыве лицензии у SkyUp, порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит, намекая таким образом на то, что за отзывом лицензии может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры видит в приостановлении лицензии украинского лоукостера риск возврата авиационной монополии, а премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил бороться с судебным "беспределом".

11 июня Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд с требованием разъяснить приостановлении деятельности SkyUp.

Экономическая правда