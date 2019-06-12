Украинский лоукост: Гройсман и Омелян поборются за SkyUp

Министр инфраструктуры Владимир Омелян видят в приостановлении лицензии украинского лоукостера "SkyUp Airlines" риск возврата авиационной монополии, а премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил бороться с судебным "беспределом".

На заседании правительства 12 июня Гройсман посетовал:

"Мы начали создавать новую цифровую таможню – суд нам остановил это решение, мы не можем конкурс проводить. Мы начали процесс привлечения инвестиций в государственную собственность по самым высоким мировым стандартам – суд остановил нам это".

"Нет инвестиций, есть огромные проблемы. Одним росчерком пера – так просто взять и приостановить: ни по сути дело не рассмотрено, ничего, просто взяли и приостановили", – возмутился он.

"Я сейчас читаю информацию авиакомпании, у которой приостановили лицензию, – они пишут, что истец даже не был никогда их клиентом", – добавил премьер.

Он обратился к министру инфраструктуры: "Владимир Владимирович, я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности, в рамках закона компания продолжала функционировать".

"Я прошу Министерство юстиции подготовить по всех подобных случаях персональное мое письмо на все органы судебной власти, которые должны отвечать за это, чтобы каждый случай был рассмотрен. И также письмо на имя президента Украины", – сказал Гройсман.

"Я все буду делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы – и мы наконец-то получили судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение со стороны общества. Ну, нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал всю жизнь страны. Это принципиальный вопрос", – заявил он.

По словам Гройсмана, месяцами и годами дела лежат в судах – и из-за приостановки решений власти не могут реализовать ряд экономических программ.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал решение Барышевского райсуда Киевской области по лоукостеру "более чем странным": "Этот вопрос вообще не в компетенции суда".

"Мы разработали механизм, который позволит авиакомпании нормально работать, без стрессов для пассажиров или самой авиакомпании", – заверил он.

"То, что происходит, это четкая попытка вмешаться в созданный нами механизм свободной конкуренции. Это точно не конкурентные методы борьбы. И это опять приведет к авиационной монополии в небе", – заявил Омелян.

"Я думаю, что мы этого не допустим. Мы сохраним дешевые авиабилеты, мы сохраним большое количество рейсов для украинских граждан и тех, кто прилетает в Украину", – добавил он.

Гройсман заявил, что будет бороться с "сомнительными" решениями: "Против произвола мы будем бороться. Я буду использовать все публичные и юридические возможности".

Напомним:

Действующее правительство долго добивалось захода на украинский рынок лоукостеров, этому определенное время оказывала сопротивление компания "Международные авиалинии Украины" Игоря Коломойского, которая фактически была монополистом в Украине.

Игоря Коломойского считают близким к действующему президенту Владимиру Зеленскому.

Украинская правда