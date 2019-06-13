Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд: требует разъяснить приостановление деятельности SkyUp

Государственная авиационная служба 11 июня обратилась в Барышевский районный суда Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения о приостановке действия лицензии ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на хозяйственную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

"После рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Напомним:

Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение суда об отзыве лицензии у SkyUp, порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит, намекая таким образом на то, что за отзывом лицензии может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры видит в приостановлении лицензии украинского лоукостера риск возврата авиационной монополии, а премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил бороться с судебным "беспределом".

Как сообщалось накануне, SkyUp работает в обычном режиме.

Экономическая правда