Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
13 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,43 - 26,47 гривни;
Евро - 29,83 - 29,88 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,30 - 26,57 гривни. Евро покупают по 29,62 гривни, продают по 30,06 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,37 - 26,44 гривни, евро - 29,74 - 29,87 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 13 июня на уровне 26,40 гривни.
12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.
12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.
Экономическая правда
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