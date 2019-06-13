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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Четверг, 13 июня 2019, 13:20
 

13 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,43 - 26,47 гривни;

Евро - 29,83 - 29,88 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,30 - 26,57 гривни. Евро покупают по 29,62 гривни, продают по 30,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,37 - 26,44 гривни, евро - 29,74 - 29,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 13 июня на уровне 26,40 гривни.

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

Экономическая правда

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