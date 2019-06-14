Курс валют: гривня незначительно снизилась

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 14 июня на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,82 гривни (на 13 июня - 29,89 гривни).

Напоминаем:

13 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.

13 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43 - 26,46 гривни за доллар.

Экономическая правда