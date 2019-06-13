Гривня на межбанке топчется на месте
Четверг, 13 июня 2019, 17:35
13 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43 - 26,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,43 - 26,46 гривни;
Евро - 29,79 - 29,83 гривни.
Напоминаем:
13 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 - 26,44 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 13 июня на уровне 26,40 гривни.
Экономическая правда
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