Снова вниз: Официальный курс гривни чуть ослабился
Четверг, 13 июня 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 13 июня на уровне 26,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 12 июня - 29,77 гривни).
Напоминаем:
12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.
12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.
Экономическая правда
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