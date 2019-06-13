Снова вниз: Официальный курс гривни чуть ослабился

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 13 июня на уровне 26,40 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 12 июня - 29,77 гривни).

Напоминаем:

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

Экономическая правда