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Снова вниз: Официальный курс гривни чуть ослабился

Четверг, 13 июня 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 13 июня на уровне 26,40 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 12 июня - 29,77 гривни).

Напоминаем:

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

Экономическая правда

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