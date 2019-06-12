Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35 - 26,38 гривни;

Евро - 29,89 - 29,93 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,31 - 26,63 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,37 - 26,52 гривни, евро - 29,85 - 29,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 8 копеек, установив его на 12 июня на уровне 26,29 гривни.

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,21 - 26,24 гривни за доллар.

11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,49 гривни за доллар.

Экономическая правда