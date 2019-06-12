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Гривня на межбанке удерживает позиции

Среда, 12 июня 2019, 17:45
 

12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,46 - 26,50 гривни;

Евро - 29,93 - 29,97 гривни.

Напоминаем:

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,50 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 8 копеек, установив его на 12 июня на уровне 26,29 гривни.

Экономическая правда

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