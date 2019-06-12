SkyUp работает в обычном режиме

Авиаперевозчик SkyUp Airlines выполняет рейсы согласно расписанию.

Об этом авиакомпания официально сообщила на своей странице в Facebook.

"SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются в соответствии с заявленным расписанием", - говорится в сообщении.

Также авиаперевозчик добавил фотографии с регистрации на рейс PQ0101 в Одессу, запланированный на 12 июня.

Напомним:

Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение суда об отзыве лицензии у SkyUp, порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит, намекая таким образом на то, что за отзывом лицензии может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры видит в приостановлении лицензии украинского лоукостера риск возврата авиационной монополии, а премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил бороться с судебным "беспределом".

Экономическая правда