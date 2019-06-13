"Укрзализныця" предупредила о сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов

ПАО "Укрзализныця" предупреждает о возможных кратковременных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за высокой загруженности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - заявляют в "Укрзализныце".

Напомним:

С июня из Киева в Болгарию начал курсировать беспересадочный купейный вагон, стоимость проезда которым составляет примерно 100 евро, а время в пути - 38 часов.

10 июня на регулярной основе начал курсировать поезд Мукачево-Кошице.

Ранее "Укрзализныця" назначила на летний период четыре дополнительных поезда, увеличив количество дополнительных поездов до 26.

Как сообщали в УЗ, пассажиропоток по железной дороге в ЕС и обратно увеличился в десятки раз - до 1,6 миллиона.

Экономическая правда