Поезд Мукачево-Кошице начал курсировать на регулярной основе
9 июня поезд Кошице-Мукачево начал курсировать на регулярной основе.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Вчера, 9 июня, поезда №960/961, 962/963 Кошице - Мукачево - Кошице совершили первые рейсы. Цена на билет обещано демократическая (7,5 евро), в пути 4:00 евроколей", - сообщил также на своей странице в Facebook председатель правления АО Евгений Кравцов.
Он добавил, что Укрзализныця готовилась к таким регулярным рейсам почти год. "И для путешественников: расписание разрабатывали так, чтобы было удобно ехать дальше Украиной. В Словакии также хорошие пересадочные маршруты по Европе. Ну и не забывайте о маршруте Мукачево - Будапешт. Местные железнодорожники говорят, что направление сверхпопулярное", - прокомментировал запуск нового поезда Кравцов.
Как отметили в Укрзализныце, ежедневно по направлению будут курсировать два дизель-поезда ZSSK. Поезд № 960/961 Кошице - Мукачево отправляется в 09:10 и прибывает в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд отправляется из Мукачево в 14:54 и прибывает в Кошице в 18:13.
Поезд № 962/963 Мукачево - Кошице отправляется в 12:01 и прибывает в Мукачево в 16:42. Обратно поезд отправляется в 18:20 и прибывает в Кошице в 21:33. Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.
Расписание указанно по местному времени, а подробно с ним ознакомиться можно на сайте Укрзализныци. Билеты доступны в международных кассах.
Напомним:
2 апреля словацкий поезд выполнил свой первый тестовый рейс из Кошицев украинское Мукачево.
5 июня УЗ анонсировала запуск поезда Мукачево - Кошице.
6 июня Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда №960/961 и №962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.
Экономическая правда
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