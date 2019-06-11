Пассажиропоток по железной дороге в ЕС и обратно увеличился в десятки раз - до 1,6 миллиона

За два года действия безвиза "Укрзализныця" перевезла почти 1,6 миллиона пассажиров в страны ЕС и обратно, а сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Прямой пассажиропоток в направлении Украина - ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс.", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Кроме того, по словам руководителя "Укрзализныци", сейчас наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом.

"Так, за 2016 год, до безвиза, было перевезено 62 тыс. пассажиров, а за 2018 - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезено в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров", - отметил он.

На сегодняшний день "Укрзализныця" предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны, рассказал Кравцов.

"Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынии, Польши, Словакии, Болгарии", - отметил руководитель УЗ.

Сейчас компания работает над расширением маршрутной сети в западном направлении.

Напомним:

С 9 июня этого года начали курсировать евроколей поезда Кошице - Мукачево. Проезд в указанном поезде стоит 7,5 евро.

Также в планах компании - назначить международные поезда Киев - Берлин, Прага - Мукачево колеей 1435 мм, а также продлить маршрут поезда четырех столиц в Эстонию, рассказал Кравцов.

Экономическая правда