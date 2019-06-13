"Укрзализныця" запустила поезд из Киева в Болгарию за 100 евро

С июня из столицы Украины в Болгарию начал курсировать беспересадочный купейный вагон, стоимость проезда которым составляет примерно 100 евро, а время в пути - 38 часов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск - Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии", - говорится в сообщении.

Время в пути - 38 часов, примерно столько же, как и автобусом, отметили в компании.

Стоимость проезда - около 100 евро.

Поезд в Болгарию будет курсировать так: 10, 15, 22, 27 июня; 4, 9, 16, 21, 28 июля; 2, 9, 14, 21, 26 августа; 2 и 7 сентября. В обратном направлении поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня; 6, 11, 18, 23, 30 июля; 4, 11, 16, 23, 28 августа; 4 и 9 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Кроме киевлян, железнодорожное сообщение с Болгарией получили также жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться, отметили в "Укрзализныце".

Подробнее с расписанием движения этих поездов можно ознакомиться по на сайте "Укрзализныци".

Напомним:

10 июня на регулярной основе начал курсировать поезд Мукачево-Кошице.

Ранее "Укрзализныця" назначила на летний период четыре дополнительных поезда, увеличив количество дополнительных поездов до 26.

Как сообщали в УЗ, пассажиропоток по железной дороге в ЕС и обратно увеличился в десятки раз - до 1,6 миллиона.

Экономическая правда