Гривня на межбанке снова упала
Вторник, 11 июня 2019, 17:55
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,49 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,46 - 26,49 гривни;
Евро - 29,93 - 29,97 гривни.
Напоминаем:
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,21 - 26,24 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,37 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua