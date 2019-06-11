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Гривня на межбанке снова упала

Вторник, 11 июня 2019, 17:55
 

11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,46 - 26,49 гривни;

Евро - 29,93 - 29,97 гривни.

Напоминаем:

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,21 - 26,24 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,37 гривни.

Экономическая правда

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