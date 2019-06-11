Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,21 - 26,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,28 - 26,32 гривни;

Евро - 29,70 - 29,75 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,16 - 26,44 гривни. Евро покупают по 29,49 гривни, продают по 29,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,27 - 26,36 гривни, евро - 29,68 - 29,82 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,37 гривни.

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни за доллар.

Экономическая правда