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Гривня продолжает укрепляться

Среда, 12 июня 2019, 08:48

 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 8 копеек, установив его на 12 июня на уровне 26,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 гривни (на 11 июня - 29,80 гривни).

Напоминаем:

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,21 - 26,24 гривни за доллар.

11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,49 гривни за доллар.

Экономическая правда

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