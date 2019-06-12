Гривня продолжает укрепляться
Среда, 12 июня 2019, 08:48
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 8 копеек, установив его на 12 июня на уровне 26,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 гривни (на 11 июня - 29,80 гривни).
Напоминаем:
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,21 - 26,24 гривни за доллар.
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,46 - 26,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
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