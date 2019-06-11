На Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше
В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области заработала крупнейшая в Украине кровельная фотогальваническая электростанция "Студениковская ФЭС", которая обеспечит экологически чистой электроэнергией 150 тысяч домохозяйств области.
Об этом сообщает Ассоциация звероводов.
Станция будет поставлять около 15 млн кВт/ч в год. По оценкам экспертов, благодаря ее работе выбросы CO2 в атмосферу уменьшатся на 15 тыс. тонн в год.
Отмечается, что "Студениковская ФЭС" построена на крышах зданий норковой фермы "Пелском" и имеет мощность 12,4 МВт.
"Таких масштабных проектов нет даже в Европе. Наши специалисты провели все необходимые исследования и пришли к выводу, что на крышах зданий на ферме могут размещаться солнечные батареи, которые дополнительно защищают животных от высоких температур, тем самым улучшая благосостояние норки на ферме. Так мы по-европейски объединили фермерство с зеленой энергетикой", - рассказал директор фермы Александр Климец.
"Пелском" - одна из двух норковых ферм, что работает по европейским стандартам и прошла сертификацию WelFur.
WelFur - самая передовая в мире программа оценки благосостояния животных третьей стороной, которая определяет более серьезные требования, чем предусмотрены законодательством ЕС.
Напомним, сейчас рынок электроэнергии в Украине работает по модели единого "котла": все производители продают ток госпредприятию "Энергорынок" по установленной государством цене.
Однако уже с 1 июля Украина должна перейти на новую модель рынка электроэнергии.
Так, первая часть реформы рынка электроэнергии в Украине заработала 1 января 2019 и коснулась розничного рынка - игроков, которые работают с конечным потребителем.
Вторая часть реформы коснется оптовой части рынка, которая предусматривает работу генерирующих компаний по новым правилам.
В частности, стоимость электроэнергии для атомных электростанций и гидроэлектростанций будет устанавливаться рынком, а угольная генерация больше не будет обосновывать НКРЭ цены на уголь.
Для населения все это время действовала льготная цена, которая сохранится и в будущем.
Напомним, что при современной модели тарифообразования больше всего стоит "зеленая" энергетика, а самую дешевую электроэнергию производят атомные станции.
Читайте подробнее в публикации ЭП: Новый рынок электроэнергии: что изменится для населения с 1 июля.
Напомним:
В начале 2019 года ДТЭК Ахметова запустила одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций.
Также напомним, что норвежцы построят солнечную электростанцию в Черкасской области.
Кроме того, эмиратская компания построит солнечные электростанции в Украине за 2 миллиарда долларов.
Экономическая правда
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