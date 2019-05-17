Норвежцы построят солнечную электростанцию в Черкасской области

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 19,7 млн евро кредита для реализации компанией Scatec Solar проекта по строительству в Черкасской области солнечной электростанции.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, передает "Интерфакс-Украина".

Установленная мощность станции составит 55,4 МВт, общая стоимость строительства - 56,2 млн евро.

Получателем кредита выступит принадлежащее Scatec Solar ООО "Гринтэко СЭС".

Данный проект финансируется ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 млн евро.

Scatec Solar в начале 2019 года приступила также к строительству СЭС "Камянка" в Черкасской области мощностью 30 МВт.

Стоимость проекта, завершение которого намечено на четвертый квартал этого года, – 35 млн евро, из них 25,4 млн евро выделил ЕБРР голландский банк развития FMO.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.

Развитие возобновляемой энергетики в Украине банк поддерживает в рамках программ USELF с 2009 года.

Напомним:

Владельцам небольших солнечных электростанций обрежут прибыль не с начала 2020 года, как предполагалось, а уже в скором времени.

Более детально читайте в материале: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019"