В АМКУ рассказали, кто тормозит дело о монополии Фирташа

Агия Загребельская

Антимонопольный комитет в 2015 году начал производство по монополии на рынке удобрений фирмы Ostchem (холдинг, принадлежащий Дмитру Фирташу), в 2017 году было подготовлено предварительное решение, но его до сих пор не приняли.

Почему так произошло, рассказала одна из государственных уполномоченных АМКУ Агия Загребельская в интервью ЭП.

"Насколько я понимаю, в марте 2017 было представление о предварительных выводах по Ostchem. Это завершающая стадия расследования. После этого такое представление направляется сторонам и они предоставляют свои возражения", - пояснила она.

"В среднем между представлением о предварительных выводах до вынесения дела на комитет проходит месяц-два. После этого государственный уполномоченный должен вынести этот вопрос на комитет, но этого до сих пор не произошло", - констатировала Загребельская.

"Если ориентироваться на интервью председателя комитета (Юрия Терентьева - ред.), Которое он давал "Бизнес-цензору" в августе 2018 года, то дело он забрал себе у государственного уполномоченного, который его расследовал, - Андрея Вовка", - сообщила государственная уполномоченное АМКУ.

"Есть еще одно дело, которое касается этой группы. Это история о создании государственного холдинга "Титан Украины" в 2009 году из государственного предприятия "Сумыхимпром" и на тот момент государственного предприятия "Титан" (Крым). Мы десять лет расследуем дело об этой концентрации", - добавила Загребельская.

"За это время холдинг прекратил существование, крымский "Титан" перешел под контроль Ostchem, "Сумыхимпром" - в состоянии санации, которой, по информации СМИ, руководит комитет кредиторов с доминирующей долей кредитов группы Фирташа", - сообщила она.

"Однако АМКУ до сих пор официально не знает, есть ли Ostchem монополистом на рынке двуокиси титана, который производят именно эти два предприятия. Речь идет о важном сырье, которое является основой для производства лакокрасочных материалов", - отметила Загребельская.

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Экономическая правда