Гривня на межбанке поднялась еще выше

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,30 - 26,32 гривни;

Евро - 29,73 - 29,75 гривни.

Напоминаем:

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.

Экономическая правда