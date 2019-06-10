Гривня на межбанке поднялась еще выше
Понедельник, 10 июня 2019, 17:55
10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,30 - 26,32 гривни;
Евро - 29,73 - 29,75 гривни.
Напоминаем:
10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.
Экономическая правда
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