Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках
10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;
Евро - 29,83 - 29,85 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,36 - 26,65 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,14 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,44 - 26,49 гривни, евро - 29,77 - 29,89 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.
7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.
Экономическая правда
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