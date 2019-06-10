Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;

Евро - 29,83 - 29,85 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,36 - 26,65 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,44 - 26,49 гривни, евро - 29,77 - 29,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 10 июня на уровне 26,59 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,53 гривни за доллар.

Экономическая правда