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Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Вторник, 11 июня 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 10 июня -29,98 гривни).

Напоминаем:

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни за доллар.

Экономическая правда

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