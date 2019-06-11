Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 10 июня -29,98 гривни).

Напоминаем:

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,45 - 26,48 гривни за доллар.

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,32 гривни за доллар.

Экономическая правда