Из Мукачево в Кошице за 7,5 евро:Укрзализныця открыла продажу билетов

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда №960/961 и №962/963 Кошице-Мукачево-Кошице, которые будут курсировать начиная с 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.

"Стоимость билета составит эквивалент 7,5 евро. Билеты можно приобрести в международных кассах ", - говорится в сообщении.

Ежедневно по этому направлению будут курсировать два дизель-поезда, сообщили в Укрзализныце.

"В Мукачево эти поезда будут иметь удобные стыковки с поездами к практически всем регионам Украины. Со словацкой стороны будут удобные стыковки с поездами Интерсити и ночными поездами в Прагу, Братиславу и другие города ЕС", - рассказали в УЗ.

Поезд №960/961 Кошице-Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд №962/963 Мукачево-Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно - в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.

Напомним:

2 апреля словацкий поезд выполнил свой первый тестовый рейс из Кошицев украинское Мукачево.

5 июня УЗ анонсировала запуск поезда Мукачево - Кошице.

Экономическая правда