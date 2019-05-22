Эксперты разработали законопроект, который позволит решить проблемы домашних СЭС

Союз активных потребителей и просьюмеров совместно с Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики разработали технический законопроект, который позволит решить проблемы малых домашних солнечных электростанций, которые возникли после принятия закона 8449-д.

Об этом сообщается на странице Союза активных потребителей в Facebook.

"Призываем народных депутатов внести этот законопроект и принять его как можно скорее. Десятки тысяч активных граждан с нетерпением ждут его!" - говорится в сообщении.

Этот законопроект предусматривает следующее:

До конца этого года завершить и получить "зеленый" тариф для домашних СЭС "по правилам, действовавшим до печально известной #Поправка24".

С 2020 года внедряется приоритетное стимулирование "малых" ГСЭС - до 10 кВт.

С 2020 - возможность строить большие домашние СЭС без ограничения местоположения - до 50 кВт.

"Но чтобы этим не злоупотребляли, то "зеленый" тариф снижается на 20% от действующей редакции закона. Действуем экономическими стимулами, а не тотальными запретами. Каждый сможет сам принимать решения, когда и где ему выгодно построить СЭС", - подчеркнули эксперты.

Техническое решение проблемы установления НКРЕКУ "зеленых" тарифов как для "старых", так и для новых дСЭС/дВЕС и комбинированных дСЭС+дВЕС, которая возникла после принятия поправки.

Текст законопроекта - по ссылке.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

20 мая Порошенко подписал закон, который обрежет прибыль владельцам домашних СЭС.

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

Экономическая правда