Эксперты разработали законопроект, который позволит решить проблемы домашних СЭС
Союз активных потребителей и просьюмеров совместно с Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики разработали технический законопроект, который позволит решить проблемы малых домашних солнечных электростанций, которые возникли после принятия закона 8449-д.
Об этом сообщается на странице Союза активных потребителей в Facebook.
"Призываем народных депутатов внести этот законопроект и принять его как можно скорее. Десятки тысяч активных граждан с нетерпением ждут его!" - говорится в сообщении.
Этот законопроект предусматривает следующее:
До конца этого года завершить и получить "зеленый" тариф для домашних СЭС "по правилам, действовавшим до печально известной #Поправка24".
С 2020 года внедряется приоритетное стимулирование "малых" ГСЭС - до 10 кВт.
С 2020 - возможность строить большие домашние СЭС без ограничения местоположения - до 50 кВт.
"Но чтобы этим не злоупотребляли, то "зеленый" тариф снижается на 20% от действующей редакции закона. Действуем экономическими стимулами, а не тотальными запретами. Каждый сможет сам принимать решения, когда и где ему выгодно построить СЭС", - подчеркнули эксперты.
Техническое решение проблемы установления НКРЕКУ "зеленых" тарифов как для "старых", так и для новых дСЭС/дВЕС и комбинированных дСЭС+дВЕС, которая возникла после принятия поправки.
Текст законопроекта - по ссылке.
Напомним:
25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.
Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).
В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.
Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.
По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".
20 мая Порошенко подписал закон, который обрежет прибыль владельцам домашних СЭС.
Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"
О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".
Экономическая правда
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