Компания Кропачева за год выиграла тендеров на 1 миллиард

Новый лидер на угольном рынке ООО "Сани Украина", половина которого принадлежит донецкому бизнесмену Виталию Кропачеву, за год с момента создания выиграл тендеров на ProZorro почти на 1 миллиард гривень.

О сотрудничестве с Кропачевым, который имеет статус неофициального куратора угольной отрасли страны, рассказал глава компании Sany Чжан Чжихонь в интервью для ЭП: "Глава мирового производителя шахтной техники Чжан Чжихонь: ДТЭК покупала китайский хлам".

Так, по словам главы Sany, в 2014 году китайская компания начала сотрудничать с украинской "Укрдонинвест". Тогда был согласован контракт на поставку оборудования с командой шахты "Краснолиманская".

Позже собственником этой шахты стал Кропачев, под чьим руководством сегодня "Сани Украина" выигрывает тендеры государственных шахт, соперничая с компанией "Торентс" с малой родины Кропачева.

По словам Чжихонь, идея создать совместную компанию поступила от Кропачева. Однако Sany также искала партнера для расширения бизнеса, в том числе крупноузловой сборки оборудования на территории Украины.

"Мы решили, что нам пора иметь местную компанию, которая сможет обслуживать здесь нашу технику, заниматься сервисом и запчастями", – рассказал он.

В будущем компания планирует также производить крупноузловую сборку. Таким образом "Сани Украина" будет заниматься нтакже сбытом оборудования материнской компании угольной отрасли.

На вопрос относительно того, на кого, по мнению Sany, опирается Кропачев, предлагая китайской компании сбыт оборудования на государственные шахты, Чжихонь ответил, что при продаже продукции за рубежом Sany "всегда интересуется бизнесом".

"Мы никогда не сталкивались с политикой. Виталий заинтересован, чтобы наша техника была поставлена для развития добычи угля. Это его основная цель", – отметил он.

А на вопрос относительно неоднозначной репутации Кропачева, ответил, что ничего об этом не слышал.

"У него есть профессиональная команда, которая занимается горно-шахтной отраслью. Это для нас было самым важным", – подчеркнул глава Sany.

Говоря о планах на 2019 год он отметил, что общий план поставок оборудования — 400 млн грн.

"Большинство из этих заказов мы выиграли на конкурсах ProZorro", – отметил он.

Однако говоря о возможном влиянии Кропачева на победу китайской компании в тендерах отметил, что Sany это не сильно касается.

"Какое у Виталия (Кропачева – ред.) влияние — нас не сильно касается. Единственное, что хочу сказать: он правильно выбрал компанию "Сани", – резюмировал он.

Отметим, что половина предприятия "Сани Украина" принадлежит группе "Укрдонинвест" донецкого бизнесмена Виталия Кропачева. Вторая половина — китайскому строительному гиганту Sany местного миллиардера Лян Вэньгэня.

Ранее китайская компания обвинила ДТЕК Ахметова в мошенничестве. Как заявил глава компании Sany, после семи лет сотрудничества с ДТЭК компания Ахметова закупила технику у другого китайского поставщика под документами Sany по сомнительной цене.

Экономическая правда