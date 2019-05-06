Новости 6 мая: О госдолге, новом иске Коломойского и скандале в "Укравтодоре"

О чем все говорили сегодня?

О ценах на лук. Цены на лук в странах Центральной Азии резко выросли из-за увеличения уровня спроса на продукцию из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также стран Евросоюза.

О новом иске Коломойского. Центральный апелляционный хозсуд 2 мая открыл производство по апелляционной жалобе ООО "Арлан", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, на решение хозсуда Днепропетровской области от 13 февраля по иску Нацбанка об обращении взыскания предмета ипотеки.

О скандале в "Укравтодоре". Назначенный координатором работы по дорожному строительству начальник отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдан Юлик не имел отношения к скандальному "разделению" автодорог в Тернопольской области на отрезки по 40 метров.

О госдолге. По итогам первого квартала 2019 соотношение государственного долга Украины к ВВП снизилось до 59%.

Об испорченной нефти. Российская Федерация должна увеличить прокачку нефти в следующие отчетные периоды до конца этого года в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефти.

О Трампе и Китае. Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

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"Тестовый" 5G в Украине: когда, за чей счет и кому это надо

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